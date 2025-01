Posti disponibili all’Avis. Come iscriversi

Quarantatré volontari per svolgere il servizio civile universale: sono quelli che Avis Toscana sta cercando da qui al 18 febbraio 2025. L’intento è quello di dare gambe al progetto “SCUola di dono in Toscana”, presentato all’interno del Programma “Volontari in rete per il dono – seconda edizione” in collaborazione con Avis Nazionale e Csv Lazio.

I candidati potranno presentare domanda per una delle 42 sedi Avis della Toscana. Il servizio avrà una durata di 12 mesi e un orario settimanale di 25 ore flessibili, suddiviso su cinque giorni. L’assegno mensile di rimborso sarà di 507,30 euro e verrà corrisposto ai volontari da parte del Ministero per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

L’obiettivo è quello di promuovere la donazione di sangue e plasma e la cultura del diritto alla salute, attraverso l’informazione e l’educazione dei cittadini. Oltre a sviluppare attività di promozione, i volontari collaboreranno alla gestione quotidiana delle attività nella sede prescelta, in affiancamento al personale.

La domanda può essere presentata dai giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 anni non compiuti) esclusivamente online, tramite SPID, al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14:00 del 18 febbraio 2025. Una missione possibile, come testimoniano i moltissimi ragazzi e ragazze che in questi anni si sono messi alla prova.