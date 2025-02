Poste italiane, ufficio chiuso per lavori di adeguamento

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Rapolano Terme, di via Pietro Nenni resterà chiuso al pubblico fino al 12 marzo, per consentire i lavori “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Durante il periodo di chiusura della sede, sarà a disposizione della clientela l’ufficio postale di Serre di Rapolano in piazza Medaglia d’Oro Biagini 1, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45.