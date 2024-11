’Posta letteraria Off’ al Costantini. Pansa, il giornalista col binocolo

Si svolgerà questo pomeriggio, alle 17, al Teatro Costantini di Radicofani il tanto atteso appuntamento de ‘La Posta letteraria Off’. Un incontro per parlare di Giampaolo Pansa, ‘il giornalista col binocolo’ che ha raccontato le vicende politiche italiane e osservando da vicino i suoi protagonisti ne ha descritto le espressioni, le smorfie, i sorrisi tirati, i ghigni, le rabbie, cambiando il modo di fare cronaca politica nel nostro Paese.

A raccontare di lui e di quegli anni così importanti, a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica, saranno Lorenza Foschini insieme a Adele Grisendi, Luca Telese, Marco Damilano e Franco Bechis, giornalisti che hanno conosciuto Pansa molto da vicino. Ma la firma di Giampaolo Pansa resta legata anche ai capitoli più importanti e bui della storia italiana, dal disastro del Vajont, alla strage di piazza Fontana, al periodo legato alla caduta della Prima Repubblica. Autore in seguito di saggi storici di grande successo come il “Sangue dei vinti”, riedito da Rizzoli proprio quest’anno, Pansa ha lasciato ovunque una traccia della sua forte personalità e della sua capacità di raccontare il presente come la storia. Impetuosa, travolgente e anche generosa. Negli ultimi anni della sua vita, insieme alla moglie Adele Grisendi, aveva scelto San Casciano dei Bagni come suo ‘buen retiro’ dove trascorrere le proprie giornate.

La Posta Letteraria Off è la rassegna invernale del festival internazionale del libro della Val d’Orcia, a cura della associazione Pyramid, che tornerà nella sua forma completa a luglio 2025. Questa serie di appuntamenti fuori programma in attesa del festival estivo, main event che da sei anni riempie per un intero fine settimana il borgo senese dei migliori nomi della cultura nazionale, dell’informazione e di tanti appassionati lettori, si apre con un imperdibile pomeriggio dedicato al grande giornalismo e a uno dei suoi protagonisti come lo è stato Giampaolo Pansa.

Titolo dell’incontro: “Il giornalista col binocolo”. L’edizione dello scorso anno fu dedicata a Andrea Purgatori, grande giornalista d’inchiesta, con grande successo di pubblico. L’ingresso è gratuito e non occorre prenotazione.