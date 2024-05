Posta letteraria definite le date. Ecco il poster

Il secondo fine settimana di luglio, sabato 13 e domenica 14, torna nel Bosco Isabella di Radicofani La Posta Letteraria: Festival Internazionale del Libro della Val d’Orcia. Sulle pagine social della Associazione Pyramid, che organizza la manifestazione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, è stato pubblicato il manifesto, realizzato dall’artista fiorentina Luchadora e raffigurante una donna immersa nello stupore di una nuova lettura. Stupore per una nuova lettura che sintetizza anche quello che sarà lo spirito di quest’anno del festival, caratterizzato da novità importanti e da un programma sempre più fortemente multidisciplinare e ambizioso, per un fine settimana all’insegna dei libri, della cultura e dell’attualità in uno dei luoghi più suggestivi e apprezzati al mondo. Per conoscere gli autori e i libri in programma si dovrà attendere ancora qualche settimana.

L’attesa si fa dunque così sempre più curiosa, per un evento considerato ormai un appuntamento fisso dell’estate senese. Ogni anno si moltiplicano le presenze. E Radicofani durante quel fine settimana si riempie di autori e appassionati lettori. Negli anni passati sono stati ospiti del festival Corrado Augias, Rino Rappuoli, Michele Serra, Lisa Ginzburg, Sergio Staino, Antonio Padellaro, Marco Varvello, Lorenza Foschini, Antonio Monda, Ernesto Galli della Loggia, Silvia Calamandrei, Sergio Rizzo, Peter Gomez, Alberto Asor Rosa, Gino Castaldo.

Stefano Magi