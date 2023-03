Posta lasciata ‘sugli scalini’

Se prima il postino bussava o suonava due volte il campanello di casa, ormai questa secolare tradizione sembra sparita dal vocabolario del portalettere. Sarà un caso, speriamo di sì. "Nella nuova realtà – dicono meravigliati dentro le mura – sono diversi giorni che la corrispondenza si trova sullo scalino del portone di casa (foto) oppure avvolta alle maniglie della porta. E precisano. "Con il destinatario dentro le mura di casa". Lo giurano: "Per le raccomandate stessa musica con la ricevuta di avviso ai piedi della soglia". Spontanea l’ironia degli abitanti dal curioso interrogativo "che sia cambiato il sistema di consegnare la posta a domicilio?". Ma c’è dell’altro "se qualche cliente avesse l’abbonamento postale al quotidiano c’è il forte rischio di leggerlo dopo due o tre giorni perchè, ricordano in centro, il postino non passa tutti i giorni".

Molto meglio ai, negozi, bar, ristoranti e alberghi ecc. Aperti. Dunque per dirlo alla pirandelliana maniera "così è se vi pare". Almeno per adesso. Si intende. Di consegnare la posta a "domicilio".

Romano Francardelli