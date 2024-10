PopUp, nuova vita per i locali sfitti: "Rivitalizziamo il centro storico"

Progetto PopUp, ne parliamo con il sindaco Gianluca Sonnini. In cosa consiste il progetto PopUp?

"E’ un’iniziativa che mira a rinvigorire il tessuto commerciale del centro storico, puntando sulla riapertura di spazi sfitti. Attraverso una manifestazione di interesse durante tutto il mese di ottobre, abbiamo voluto dare l’opportunità a chiunque abbia idee commerciali, culturali o artigianali di candidarsi per ottenere un fondo gratuito, per dare vita al proprio sogno come dice lo slogan dell’iniziativa".

Quali sono i vantaggi concreti offerti ai potenziali partecipanti?

"Sono notevoli. Intanto i progetti potranno prendere vita senza l’onere dell’affitto per cinque mesi, per questo dobbiamo ringraziare i proprietari che si sono dimostrati sensibili e hanno condiviso il progetto. Gli spazi commerciali inutilizzati si trovano in posizione strategica nel centro storico di Chiusi Città tra via Porsenna, via Baldetti e altre strade limitrofe. L’obiettivo è stimolare la creatività e l’innovazione".

Quali criteri dovranno essere rispettati per aderire?

"I progetti dovranno rispettare criteri di sostenibilità, qualità e innovazione. Vogliamo incoraggiare idee che non solo possano offrire servizi, ma che arricchiscano anche il tessuto sociale della nostra comunità. Che si tratti di laboratori artigianali o culturali, cerchiamo proposte che portino energia e vivacità al nostro centro storico".

Durante la recente presentazione pubblica del progetto, abbiamo notato un certo entusiasmo tra i cittadini. E’ così?

"E’ vero. E’ stato bellissimo vedere tanti cittadini e potenziali imprenditori affollare via Porsenna dove abbiamo illustrato il progetto. Questo dimostra che c’è un reale desiderio di innovazione e un forte attaccamento alla nostra comunità. È un’occasione imperdibile per mettere in rete le nostre idee e costruire qualcosa di grande".

E per quanto riguarda Chiusi Scalo, ci sono piani specifici per quella zona?

"Sì, anche a Chiusi Scalo vogliamo puntare su innovazione, cultura e socialità. Tra le nostre iniziative c’è l’apertura a breve di uno spazio giovani in via Leonardo Da Vinci, in zona centrale. Sarà un luogo polivalente, pensato per diventare un punto di riferimento per i cittadini, un luogo di aggregazione per nuove generazioni ma anche un luogo dove erogare servizi comunali e un ulteriore stimolo per il commercio locale".

Qual è la visione a lungo termine per la cittadina etrusca attraverso PopUp?

"I nostri obiettivi come amministrazione sono chiari: servizi e cultura devono essere i cardini su cui costruire il rilancio e programmare lo sviluppo della nostra città, senza dimenticare la parola lavoro e le opportunità offerte dalle nostre importanti aziende punto di riferimento ed eccellenza per un vasto territorio. E’ anche grazie a loro se questa iniziativa potrà avere fortuna, ad ottobre 2025, dopo un periodo di sperimentazione, valuteremo i risultati e pianificheremo ulteriori iniziative".

In ultimo, cosa direbbe a chi è interessato a partecipare a questo progetto?

"Invito tutti – imprenditori, artisti, giovani talenti e residenti – a non lasciarsi sfuggire questa opportunità. È un’occasione importante per tutti coloro che amano la nostra città per contribuire a ravvivare il tessuto economico del centro storico e ad aiutare lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche già presenti".

Massimo Montebove