Pontignano Conference, apre il vicepremier: Siena si adatta ai cambiamenti tecnologici

Dopo l’annullamento dell’edizione dell’anno scorso, a causa della morte della Regina Elisabetta, torna la Conference di Pontignano, il bilaterale anglo-italiano organizzato dall’Ambasciata britannica in Italia e dal British Council con l’Università di Siena e il St. Antony’s College di Oxford. La XXXI edizione del Convegno si aprirà domani nell’aula magna del Rettorato per andare avanti fino a sabato, a porte chiuse, alla Certosa di Pontignano. Presieduta da Carlo Calenda per l’Italia e David Willetts per il Regno Unito, l’edizione è dedicata a come ‘Adattarsi ai cambiamenti tecnologici’: al centro degli incontri sarà l’Intelligenza artificiale; si parlerà anche di economia e prosperità, immigrazione e demografia, per chiudere affrontando il tema della centralità dello spazio e della collaborazione in materia di ricerca e innovazione.

L’apertura dei lavori sarà affidata al vicepremier britannico Oliver Dowden; il quarto Pontignano Award, già assegnato allo scienziato Rino Rappuoli, al Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e alla professoressa Mazzuccato, verrà consegnato quest’anno all’ex-ministro della difesa britannico, Ben Wallace. Durante la tre giorni la ministra britannica per Business e Commercio internazionale Kemi Badenoch si alternerà con il viceministro al Tesoro britannico, John Glen e il viceministro italiano delle Imprese Valentino Valentini; presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro britannico per l’Immigrazione Robert Jenrick e il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni.

La giornata di sabato sarà dedicata alla cooperazione nello Spazio, con la presenza del ministro per l’Innovazione e la ricerca britannico George Freeman.