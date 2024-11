Ponte Ognissanti. Cosa c’è da scoprire

Un nuovo strumento per scoprire i gioielli del Museo. Il ponte dei Santi è anche la prima occasione per il turismo autunnale e, a Montepulciano, le opportunità per vivere una esperienza appagante ci sono: i colori delle campagne sono speciali, il centro storico vale e una visita approfondita così come la scoperta della cucina locale. E poi c’è l’arte, con il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano che aprirà le porte anche oggi proponendo una novità, un percorso ad hoc creato per coinvolgere e catturare l’interesse dei più piccoli. Ad accompagnare i giovani esploratori lungo le sale del museo ci sarà i una guida d’eccezione, il simpatico leoncino "Marzocchino". Un personaggio che guiderà genitori, figli, nonni e nipoti alla scoperta dei tesori e delle curiosità del museo, regalando un tocco speciale in più. Si tratta, nello specifico, di un librettino-guida, che verrà regalato ai bambini, ricco di illustrazioni, fotografie, fumetti e giochi che svelano opere e reperti, agevolando la comprensione. "Questa iniziativa - ha spiegato la nuova direttrice, Patrizia La Porta - è un primo passo per avvicinare il Museo Civico Pinacoteca Crociani a un pubblico di diverse età, offrendo nuove chiavi di lettura e di fruizione dei suoi spazi e delle sue collezioni".

L.S.