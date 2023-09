Ponte di Monteroni d'Arbia sulla Francigena: chiuso per sicurezza

Una notizia che non piacerà al popolo dei viandanti della Francigena. Chiuso per motivi di sicurezza il ponte di legno e acciaio a Ponte d’ Arbia, sulla millenaria via dei pellegrini. Alcune assi di legno sono saltate e può essere pericoloso camminare sul ponte. Di conseguenza, è stato transennato. Tra l’altro, a breve, ci sarà l’ UltraMarathon e i tantissimi partecipanti saranno dirottati sul Ponte sulla Cassia, stretto e pericoloso. La chiusura del ponte, come facilmente intuibile, sta provocando qualche polemica, visto che sarebbe bastata un po’ di manutenzione per evitare la chiusura del ponte sull’Arbia. La passerella, unica struttura di questa natura realizzata in Toscana, è lunga quaranta metri circa per una larghezza pedonale di due metri e mezzo. Si tratta di un’opera costata 300 mila euro e realizzata dalla Provincia con fondi europei. Inaugurato nel 2016, il ponte sulla Francigena ha adesso bisogno urgente di una manutenzione che lo restituisca al popolo del pellegrini. Un popolo sempre più numeroso, soprattutto nel tratto toscano della Francigena.