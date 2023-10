Ponte di Bellavista: "Il Codice degli appalti rallenta gli interventi"

"Il Governo trovi le soluzioni per superare gli inghippi del nuovo Codice degli appalti che allungano i tempi delle procedure per la gara del ponte di Bellavista. E’ davvero incredibile che nuove norme invece che sveltire i lavori li rallentino". E’ la segretaria del Pd di Poggibonsi, Lore Lorenzi, a puntare il dito contro il nuovo Codice degli appalti, accusato di rallentare a dismisura la gara per l’affidamento dei lavori per il ponte di Bellavista, chiuso da due anni per motivi di sicurezza. Un problema, quello evidenziato da Lorenzi, denunciato qualche giorno fa anche dal presidente della Provincia, David Bussagli, che ha detto come "l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti sta costringendo tutte le amministrazioni con gare già pronte, ad eccezione di quelle sul Pnrr, a dover prevedere obbligatoriamente un adeguamento alla nuova normativa per poter predisporre la gara di affidamento dei lavori". "Il che tradotto vuol dire tempi più lunghi – fa notare la segretaria del Pd –. Insomma, i fondi ci sono, il progetto c’è, il governo Meloni cambia il Codice degli appalti e ci sono da adeguare i progetti alle nuove norme. Così i tempi si allungano. Ma i territori, che si devono adeguare, hanno altri bisogni. E’ incredibile e inaccettabile. Il ponte di Bellavista è un’opera fondamentale per questo territorio, per la ricchezza delle imprese presenti, per la quantità di popolazione e la capacità del territorio di attrarre e di costruire movimento". E infine: "Chiediamo al Governo di intervenire subito – conclude Lorenzi –. Il lavoro dei tecnici della Provincia e del presidente continua senza che nessuno si risparmi. I tempi della burocrazia sono lunghi e vanno abbattuti, ne sono un esempio i tempi della conferenza dei servizi. Non servivano ulteriori inghippi. Il Governo Meloni c’è riuscito, complimenti".

Il ponte è ‘off limits’ dal 25 settembre 2021. La Provincia ha approvato ormai da tempo il progetto definitivo e un po’ tutti speravano che da lì a poco sarebbe finalmente partirà la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo viadotto sulla Cassia, tra Poggibonsi e Staggia. Un’opera che costerà 10 milioni di euro, stanziati dalla Regione. Un intervento che rappresenta una priorità assoluta anche per i notevoli disagi che con la chiusura del ponte devono sopportare gli abitanti di Bellavista e Staggia.