Ponte della Casanova. Ripartono i lavori

Nei prossimi giorni ripartiranno i lavori per la messa in sicurezza del ponte della Casanova, chiuso da oltre un anno con notevoli disagi per gli abitanti, le aziende agricole e gli agriturismi della zona. Salvo imprevisti, il ponte dovrebbe essere riaperto al traffico a fine novembre o a inizio dicembre. "Nel recente incontro fatto con la Provincia abbiamo condiviso il cronoprogramma dei lavori – spiega il sindaco Riccardo Conti –. L’ok per la ripresa dell’intervento sarà dato a breve. I lavori dureranno 100 giorni. Come amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione, prestando la massima attenzione al rispetto dei tempi. Di ritardi, per un motivo o per l’altro, ce ne sono già stati troppi e non possiamo permettercene altri".

E infine: "Il ponte della Casanova è un collegamento particolarmente importante e la comunità non può più essere penalizzata. Ma a questo punto posso dire di essere fiducioso". E ancora: "L’amministrazione provinciale – afferma Conti – ci ha garantito il supporto nella manutenzione della strada di Piana, in seguito alla chiusura del ponte il principale percorso alternativo per raggiungere la zona di Bibbiano. Nell’ultimo consiglio comunale, grazie a una variazione di bilancio, abbiamo destinato altri 50mila euro alla sistemazione della strada – conclude Conti – Ricordo che sulla strada di Piana c’è il limite di 30 km/h. Il fondo non può reggere il carico di traffico attuale. In questo momento serve la collaborazione di tutti". Insomma, il sindaco invita a rispettare il limite di velocità su una strada per lunghi tratti non asfaltata e in condizioni critiche anche per il peso del traffico che si è trovata all’improvviso a sopportare.

Marco Brogi