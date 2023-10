Ponte della Casanova, gravi disagi. Sopralluogo di Conti e Bussagli: "Impegno per accelerare i lavori"

Sta creando gravi disagi agli abitanti e danni economici non indifferenti agli agriturismi la chiusura del ponte della Casanova, sull’Ombrone, a Buonconvento, off limits al traffico dal 6 settembre per lavori di messa in sicurezza da 1,6 milioni di euro.

Consapevoli delle criticità, ieri il presidente della Provincia David Bussagli e il sindaco Riccardo Conti hanno fatto un sopralluogo sul cantiere per verificare l’avanzamento dei lavori.

"Si tratta di un intervento complesso sul quale stiamo concentrando la massima attenzione per concluderlo il prima possibile – spiega Bussagli –. L’impegno da parte della nostra struttura è massimo. Il tema dei ponti è centrale per la sicurezza del territorio e proprio su questo fronte siamo impegnati con l’avvio, fin dal 2022, di un’intensa azione di monitoraggio e interventi programmati nell’ottica della sicurezza infrastrutturale dei ponti sulla nostra rete stradale di competenza".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Conti. "La chiusura del Ponte della Casanova sta mettendo in grosse difficoltà gli abitanti, le aziende e le strutture ricettive – lamenta il primo cittadino –. Il disagio è ancora maggiore per le condizioni della strada di Piana che, nonostante gli interventi dell’amministrazione, non si riesce a mantenere in condizioni buone per il troppo traffico. Occorre concludere quanto prima i lavori con la stagione invernale che è alle porte. Le eventuali piogge e l’ingrossamento del fiume potrebbero essere pericolose per la presenza del ponteggio strutturale che sostiene il ponte. Inoltre, sarebbe fondamentale avere la possibilità di fare un attraversamento pedonale sopra il ponte".