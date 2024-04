Ponte dei Sospiri. Cantieri al via

Approvati a novembre 2022, i lavori di consolidamento del Ponte dei Sospiri di Colle inizieranno lunedì prossimo. Situato nel centro storico della città bassa, il ponte è il tratto della storica via delle Casette compreso tra le vie Bilenchi e Roma e per consentire i lavori, stimati in 60 giorni per un investimento di 225.000 euro, la polizia municipale ha disposto la sua totale chiusura al transito, sia per i veicoli che per i pedoni. Uniche eccezioni al divieto, e compatibilmente con lo stato di avanzamento del cantiere, sono quelle che riguardano i residenti dei numeri civici 9, 11, 13, 15, 46 e 48, ai quali sarà consentito raggiungere le proprie abitazioni e garage. Tutti gli altri dovranno seguire il percorso alternativo attraverso via Cennini, piazza Arnolfo di Cambio e via Usimbardi.