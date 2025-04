"Politiche abitative. Più programmazione"

Il consigliere comunale Pd Francesco Cavalieri interviene sulla candidatura a Capitale della Cultura, politiche abitative e nuova biblioteca comunale. "Dai banchi del centrosinistra - afferma Cavalieri - come abbiamo già detto, faremo un’opposizione critica, ma leale e corretta, come è nel nostro stile, con l’obiettivo del bene della nostra città. Sicuramente questo lavoro sarà oneroso per la macchina amministrativa, sia economicamente che umanamente, ma credo che questo percorso, se pensato e portato avanti nel modo giusto, possa portare alla città solo cose buone. Noi eserciteremo il nostro ruolo di opposizione, che è quello di controllare che tutto funzioni al meglio".

Per quanto riguarda le politiche abitative, Cavalieri richiama l’attenzione sull’ultimo caso affrontato in emergenza dal Comune. "Spero che i prossimi anni le politiche abitative vengano affrontate con una maggiore programmazione e con uno stanziamento di fonti appositamente destinati - continua -. Sappiamo tutti che il Governo Meloni non ha rifinanziato il fondo affitti, ma è anche vero che su questo tema non si può procedere a forza di manovre straordinarie. Per quanto, come ho già avuto modo di affermare, ritengo che nell’ultimo caso della scorsa settimana sia stata fatta una cosa giusta, per un obiettivo sacrosanto".

"Auspichiamo che si trovi una soluzione il prima possibile - continua Cavalieri -. Siamo particolarmente dispiaciuti che sia stato abbandonato l’obiettivo di realizzare la nuova biblioteca nell’area dell’ex Fabbrichina, ma speriamo che si possa trovare velocemente una soluzione che vada ad assecondare l’interesse reale della città".