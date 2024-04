Politeama: serata speciale. Spettacolo di beneficenza della compagnia ‘Rimasti’

Politeama di Poggibonsi gremito, raccolta di fondi dagli esiti confortanti a favore di Anffas Altavaldelsa e Casa famiglia San Pietro a Cedda. Merito de ‘I nostri promessi sposi’, adattamento in chiave goliardica del capolavoro manzoniano portato in scena dalla Compagnia dei Rimasti all’interno di un progetto targato Lions Club San Gimignano Via Francigena. Senso di convivialità, desiderio di divertirsi e di aggregare le persone attraverso allestimenti teatrali a fine solidale, sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano il cammino della Compagnia. Un gruppo che si è formato a Poggibonsi perlopiù tra ambienti domestici - padri e figli protagonisti, insieme, sul palco - e rappresentazioni nella Sala dell’Amicizia della parrocchia di San Giuseppe. Senza perdere di vista l’obiettivo del dono, per contribuire alla crescita di realtà del territorio impegnate in campo sociale. A beneficiare stavolta dell’incasso (in tutto 6mila 600 euro) sia Anffas Altavaldelsa, con i suoi progetti dedicati all’inclusione lavorativa di giovani con disabilità, sia la Casa famiglia San Pietro a Cedda della Comunità Papa Giovanni XXIII, luogo di accoglienza e di opportunità di riscatto nella quotidianità di soggetti che hanno conosciuto l’emarginazione. Tutto ha avuto luogo con il patrocinio del Comune di Poggibonsi, presente in Sala Maggiore il sindaco David Bussagli. Il presidente del Lions Club San Gimignano Via Francigena, Riccardo Del Mastro, ha introdotto la serata ringraziando i collaboratori Andrea Cassar, Rossano Rosati, Vladimiro Vegni e offrendo la parola a Flavia Grazi di Anffas Altavaldelsa ("in queste occasioni la città risponde sempre in maniera meravigliosa", ha detto la presidente) e a Simona Gianni, socia dei Lions che nella circostanza ha rappresentato la Casa famiglia di Cedda che ha per responsabile Evelina Scalera. Applausi per gli interpreti della rivisitazione dei Promessi Sposi secondo la Compagnia dei Rimasti: Bianca Francini, Ilaria Camaiani, Franco Cavallini, Pietro Cambi, Andrea Cennini, Roberto Bracali, Fabio Cambi, Alessandro Bracali, Leonardo Cavallini, Niccolò Cennini, con la sapiente guida di Massimo Gori, regista e voce narrante manzoniana. Compare nel finale della performance anche una bandiera arcobaleno: "Non c’entra con la narrazione, ma vogliamo ribadire il significato della parola pace", ha spiegato Gori. Menzione meritata per i componenti della Rimasti Band, con i brani eseguiti in versione live: Francesco Marri, Francesco Carusi, Eugenio Arena, Lorenzo Alderighi.

Paolo Bartalini