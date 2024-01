Policlinico In otto anni persi oltre 400 bambini

Segue il trend nazionale, ovvero in diminuzione, anche il capoluogo Siena: nel reparto di Ostetricia del policlinico Le Scotte nel 2023 sono nati 891 bimbi, grazie a 865 parti - che possono aver dato alla luce anche fratelli e sorelle gemelli –. Vediamo il confronto storico, con gli anni precedenti: nel 2022, i parti erano stati 924, quindi 59 mamme in meno che hanno partorito a Siena, con un calo (dei parti) intorno al 6 per cento. La flessione è ancora più evidente se raffrontata al 2021, quando i parti furono 974 ed i bimbi nati 1.001, ben 110 più che nel 2023.

Il trend storico fa aumentare le perdite: nel 2020, primo anno segnato dal Covid, alle Scotte sono stati 915 le nascite e 1.021 nel 2019, anno pre-Covid. Altri tempi andando ancora a ritroso: nel 2015 a Siena videro la luce 1.300 neonati: insomma in otto anni abbiamo perso oltre 400 bimbi.

Sulla scena nazionale il gap si fa enorme: se nel 2008 in Italia nascevano 577mila bambini, nel 2022 ne sono nati 393mila.