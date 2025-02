"Polemica sterile, la scelta è corretta"

"A Siena per fortuna se ne potrebbe fare ancora a meno, anche se in alcuni casi sarebbe necessario – afferma Fabio Reale – perché per alcuni personaggi non ci sono leggi o regole. Di conseguenza non ci vedo niente di male, credo sia una polemica sterile in quanto l’arma in sé non è il problema, ma chi la usa. Io ritengo da sempre che la violenza si combatta in altro modo, no con altra violenza, ma talvolta non è facile difendersi di fronte a certi atteggiamenti che possono coinvolgere anche le forze dell’ordine. Per questo è giusto che anche la nostra Polizia municipale sia dotata di adeguati strumenti di difesa personale".