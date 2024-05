Pole Dance, Silvia è al top. Lazzerini vola ai Mondiali

Silvia Lazzerini vola ancora una volta al mondiale del campionato Ipsf (International Pole Sport Federation) che si terra quest’anno in Svezia. Si è appena concluso il campionato italiano Pole Sport Italia presso Guidonia (Roma) e l’atleta senese ha conquistato ottimi risultati, accedendo, così, al mondiale.

Secondo posto nella categoria ‘Elite Pole Sport Master 40 + donne’, primo posto nella categoria ‘Elite Aerial Pole Sport master 40+ donne’ e un ulteriore primo posto nella categoria ‘Aerial Pole Artistic Professional master 40+ donne’.

"Un grande, anzi grandissimo, risultato raggiunto grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme alla mia coach Virginia Tarabella – afferma Lazzerini ancora emozionata –. Adesso la testa è al mondiale, sono comunque molto soddisfatta del lavoro e degli obiettivi raggiunti".

Lazzerini non è solo atleta, ma anche insegnate di pole dance presso la palestra Physical Center di Riccardo Fontani in Pian d’Ovile a Siena. A seguirla è sempre la sua coach Virginia Tarabella, direttrice della scuola E.t.s Royal Hdemi di Massa. Tarabella è stata campionessa mondiale e lo è ancora oggi. Anche Tarabella a Guidonia ha raggiunto il primo posto, qualificandosi per i mondiali. "Devo tutto alla mia insegnante – continua Lazzerini – con lei non solo ho un rapporto molto intenso, ma grazie a lei riesco a raggiunre questi obiettivi. Devo realmente tutto a lei. Colgo l’occasione non solo per ringraziarla, ma anche per dedicargli queste vittorie".

"Voglio ringraziare, inoltre – continua l’atleta – tutta la mia scuola per la professionalità e per tutte le emozioni di questo splendido campionato. La Pole ormai è fortunatamente diventata la mia vita e di questo ne sono felice".

"Sono sempre in sfida con me stessa – continua Lazzerini – di conseguenza mi proietto a questo mondiale con caparbietà e pragmatismo. Forte dei risultati raggiunti e degli insegnamenti della mia coach. Credo che la prima sfida per raggiungere un premio sia nei confronti di se stessi. Inoltre, credo che sia il modo giusto per stimolare la mia voglia di migliorarmi e crescere sportivamente. Lo devo a me stessa, alla mia insegnante e anche alle mie allieve".

Lodovico Andreucci