Poker elettorale Carte coperte fino alla fine

Cristina Belvedere

Sabato alle 12 scade il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Carte coperte fino alla fine per FdI, che ufficializza gli aspiranti consiglieri comunali sabato alle 14,30, mentre Lega e F.I. potrebbero andare alla prossima settimana. Per i 5 Stelle la candidata sindaco Elena Boldrini debutta venerdì sera; Alessandro Bisogni di Siena Popolare è alle prese con l’agenda elettorale; Massimo Castagnini ha svelato solo alcuni dei suoi ’assi’, mentre Fabio Pacciani ha reso noti con largo anticipo i nomi della sua coalizione. Anna Ferretti schiera oggi in Fortezza tutti i candidati consiglieri, mentre Roberto Bozzi di Azione ha provveduto nei giorni scorsi. Attesa infine per Emanuele Montomoli, che potrebbe riservare sorprese.