Radicofani (Siena), 2 marzo 2020 - Un ponte venuto giù come un castello di carte: una struttura non più transitabile dal 2014 e da allora abbandonata che è crollata nella notte tra domenica e lunedì. Accade su un tratto della Cassia, nel comune di Radicofani: quella strada, la via Cassia, porta fino nel Lazio, a Viterbo, e per bypassare il ponte da anni ormai era stato eretto un nuovo viadotto.

Ma tutti potevano vedere, passando con l'auto, le condizioni di quella infrastruttura ormai a pezzi sopra il fiume Paglia. Diversi gli allarmi lanciati in questi anni. Alla fine il ponte è venuto giù. Non si registrano comunque feriti o danni a persone.

E in una nota Anas informa di cosa sarebbe accaduto. Nella notte tra domenica e lunedì il fiume Paglia si è gonfiato per la pioggia e ha dato il colpo di grazia al ponte e alla sua struttura indebolita. I tecnici hanno in programma adesso una serie di verifiche tecniche sulla Cassia per verificare la stabilità del resto delle strutture.

"Anas - si legge nel comunicato - dopo il rientro dell’arteria in sua gestione, ha inserito nei propri piani di finanziamento l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’opera d’arte. La progettazione delle attività di demolizione è già conclusa ed è in corso di perfezionamento l’iter per il reperimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, ad esito del quale saranno avviati i lavori".

