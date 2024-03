Poggibonsi, una mattinata di caos. Viabilità interna pesante e proteste

Una mattinata di ordinario caos, ieri a Poggibonsi. La chiusura del tratto locale della regionale 429, per l’annunciato intervento all’altezza della rotatoria di Drove per la sostituzione di una porzione di guard-rail, ha determinato come da previsioni varie difficoltà nella "viabilità interna" di Poggibonsi. Le ripercussioni sul traffico, sotto forma di code, rallentamenti e di conseguenza di tempi più lunghi per raggiungere le destinazioni, hanno riguardato strade già per loro natura a rischio congestione, da viale Marconi a via Galvani a via Pisana, per menzionare la aree "prese d’assalto" per gli itinerari secondari seguiti dai conducenti. Vetture e mezzi pesanti hanno conosciuto imbottigliamenti negli orari più critici della giornata, per esempio in coincidenza con gli ingressi al lavoro dei dipendenti di aziende e uffici. A disciplinare la mobilità ha provveduto la Polizia municipale, con i suoi agenti impegnati nei necessari servizi a beneficio degli automobilisti in fila.

Tutto in ogni caso si è risolto in fretta, in anticipo rispetto a quanto inizialmente indicato: la chiusura, sulla base dell’ordinanza emessa nell’occasione dalla Polizia municipale, riguardava la fascia oraria compresa tra le 8 e le 18, ma già nel primissimo pomeriggio sono stati tolti i divieti di transito dalla zona interessata dallo stop ai veicoli. Un provvedimento temporaneo per consentire alle maestranze della ditta Moviter, incaricata dall’amministrazione comunale poggibonsese, di effettuare in sicurezza le operazioni per dotare di nuovo quel punto preciso dell’arteria di una protezione laterale che era venuta meno anche a causa di incidenti. Episodi che avevano richiesto lo scorso autunno, oltre al gran lavoro sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, anche gli interventi di mezzi speciali. A cura di società attive con i loro addetti nel soccorso stradale per il recupero dei veicoli coinvolti in tali eventi. E così, una volta ultimati i lavori, tutto è tornato alla normalità senza ulteriori problematiche nella superficie della rotatoria di Drove, un polo per l’intersezione, in pratica, tra l’Autopalio allo svincolo di Poggibonsi nord, la 429 in direzione di Certaldo e la Cassia, a breve distanza dal confine con il territorio di Barberino Tavarnelle.

Paolo Bartalini