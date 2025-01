Poggibonsi: super Natale. E’ stato registrato il record di presenze, oltre 20mila

Un record di presenze, oltre 20mila. Il ricco cartellone di ‘Natale a Poggibonsi’ dei commercianti dell’associazione Via Maestra ha fatto registrare il pienone. Forti di questi numeri, il prossimo anno i negozianti del centro concederanno il bis.

"Un Natale di coesione e solidarietà grazie ad un progetto corale in cui si sono unite le voci del commercio, dell’impresa, del tessuto associativo, delle Istituzioni – afferma la sindaca Susanna Cenni – Tanti sono i ringraziamenti da fare, a partire dal CCN che ha costruito e realizzato il progetto per la nostra città. Un progetto di qualità. Fondamentale è stato il lavoro dei commercianti e altrettanto importanti sono stati il sostegno delle associazioni e delle aziende di tutto il territorio Grazie a tutti e tutte e un ringraziamento particolare a coloro che hanno illuminato i propri fondi o li hanno messi a disposizione per attività temporanee. Soprattutto grazie ai tanti che hanno partecipato".

‘Natale a Poggibonsi,’ con la regia di EVA, events&managment, e il supporto di Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio Siena Arezzo, Regione, è stato realizzato con il sostegno delle aziende del territorio e insieme a varie associazioni e realtà: Pro Loco , Rioni , Amici di Poggibonsi, patronato Acli, Avis, Fratres, Misericordia e Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Misericordia di Staggia, Anpana, Vab Foto Club 3 Asa, Ballet Accademy, scuola pubblica di Musica HB music Farm, banda sonora La Ginestra, Servi della Gioia, Clara Harmonia, Vespa Club Valdelsa, La Bottega di Vittoria, Nati per Leggere, Emporio della Solidarietà, Anffas Altavaldesa.

Di rilievo anche il ruolo svolto durante gli eventi dalla polizia municipale, dalle altre forze dell’ordine e dai vigili del fuoco di Campostaggia. "Sono state tremila le persone hanno partecipato all’evento inaugurale e altrettante a quello conclusivo – racconta Laura Martelli, presidente del CCN – Una bella partecipazione che è frutto di un grande lavoro di squadra Un ringraziamento speciale alla famiglia Cipriani che ci ha consentito di usare i locali per la Casa di Babbo Natale che centinaia di bambini e bambine hanno visitato".