Poggibonsi: strade a rischio. Gli abitanti di via Verdi chiedono un intervento

Soluzioni cercansi per limitare i pericoli della strada. Sotto la lente di ingrandimento, a Poggibonsi, finisce adesso l’immissione dei veicoli da via Giuseppe Verdi al rettilineo principale a senso unico di marcia, ovvero via Montegrappa. Gli abitanti di via Verdi chiedono provvedimenti in materia: "Sarebbe sufficiente installare al lato della strada, all’intersezione, uno specchio parabolico - spiegano - per permettere agli automobilisti di contare su un campo visivo più ampio nel momento di entrare in via Montegrappa, procedendo a diritto o girando a destra. Un modo per accrescere la visibilità dei conducenti in quel particolare incrocio, contribuendo così a diminuire i pericoli per la mobilità in un punto in cui si sono verificati diversi incidenti, nel tempo. Complice anche l’elevata velocità dei mezzi che percorrono via Montegrappa".

Nella zona, oltre alla propensione a premere sull’acceleratore, sono segnalati anche casi di sosta selvaggia..."Un problema in più. Ovvio che una vettura in divieto sui lati - rispondono ancora da via Verdi - finisca per diventare un ostacolo ulteriore a chi deve immettersi dalla traversa sulla via principale". Quel quadrilatero tra via Montegrappa e via Redipuglia ha conosciuto in tempi non remoti una variazione di itinerario ..."Sì, un anno e mezzo fa - rammentano, ancora, da via Verdi - sono entrati in vigore i cambiamenti nella viabilità all’interno del quartiere, per iniziativa dell’amministrazione comunale, con le inversioni dei sensi di marcia in via della Costituzione e nella stessa via Verdi. Il quadro, oggettivamente, è migliorato in termini di sicurezza, dopo un periodo caratterizzato da vari scontri fra veicoli o difficoltà per i pedoni. Ma occorre fare qualcosa in più per agevolare l’ingresso senza troppi rischi in via Montegrappa. Noi suggeriamo l’installazione di una segnaletica specifica - affermano in conclusione - che può essere rappresentata appunto da uno specchio parabolico. Ci auguriamo sviluppi positivi in merito alla questione da noi sollevata".

Paolo Bartalini