Poggibonsi si rinnova Illuminazione e Politeama La svolta green della città

Avanti tutta con il green. Nella parte sud di Poggibonsi saranno collocati 3mila nuovi lampioni a led. Una vera e propria rivoluzione nell’illuminazione pubblica per abbattere inquinamento e spese. A effettuare l’importante intervento sarà l’impresa Giardina Sas di Acicastello, in provincia di Catania, che con un’offerta di un milione e 103mila euro si è aggiudicata la gara. Complessivamente, compresi gli oneri di sicurezza, l’intervento in questione, costerà un milione e 382mila euro. I lavori sulla rampa di lancio completeranno quelli già realizzati: 2mila punti luce che sono stati riconvertiti a nuove tecnologie a led. Al termine delle operazioni, dunque, in città saranno oltre 5mila in tutto i nuovi lampioni. "Si tratta di interventi rilevanti- spiega il sindaco David Bussagli - l’obiettivo è migliorare il servizio e renderlo più efficiente e rispondente anche alle esigenze di sostenibilità ambientale. Dalle prime rilevazioni effettuate, che necessitano chiaramente di maggiore organicità, emerge già un risparmio considerevole del 70%. Quando gli interventi saranno ultimati, su tutto il territorio avremo un risparmio annuo di almeno 300mila euro e un abbattimento di circa 600mila tonnellate di Co2, equivalenti delle 1,4 milioni prodotte ogni anno dalla pubblica illuminazione, con una riduzione del 43,4% delle emissioni".

La prima tranche dei lavori ha riguardato la sostituzione di circa il 40% delle vecchie lampade a sodio e mercurio. Intanto, sempre nell’ottica green e del risparmio energetico, è partito l’intervento di efficientamento del cinema teatro Politeama, cofinanziato con il Pnrr. Un investimento complessivo di 580.000 euro, di cui 480.000 euro di contributo da parte del Ministero della Cultura. "Andiamo avanti sul percorso avviato negli anni sia sulle scuole che sugli edifici pubblici – aggiunge Bussagli –. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di generare risparmi e contenere le emissioni in atmosfera. Sul Politeama ha preso il via un progetto complesso che si svolgerà in più fasi e che punta all’autosufficienza dell’edificio". L’intervento riguarda alcune operazioni sugli impianti interni e l’installazione dei pannelli fotovoltatici. Il progetto di efficientamento del Politeama è stato elaborato con il coinvolgimento della Fondazione Elsa, che ha fornito i dati sull’attività del cinema teatro. La città, dunque, continua a battere la strada del green e del risparmio emergetico.

Marco Brogi