Poggibonsi: servizio idrico. Giovedì prossimo seduta straordinaria di Consiglio

Le questioni del servizio idrico a Poggibonsi, al centro di una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Appuntamento giovedì prossimo, 30 gennaio, nella Sala conferenze di Accabì, in via Giosuè Carducci alle 18. Un tema sempre attuale sul territorio, a causa di problematiche e disagi che hanno interessato nel tempo più quartieri e che ancora oggi restano oggetto di discussione nella comunità. E anche motivo di approfondimento nelle sedi istituzionali, con la partecipazione come in questo caso di rappresentanti della stessa società Acque, per valutare la situazione e individuare soluzioni e prospettive. Convocazione alle 18 presso l’Accabì con un solo punto, quindi, all’ordine del giorno della prossima convocazione: "Investimenti e gestione del servizio". Il passaggio consiliare alla presenza di Acque spa, sembra ora il naturale sbocco di un cammino avviato nei mesi scorsi. La seduta straordinaria è stata richiesta dall’unanimità del Consiglio Comunale tramite l’approvazione di una mozione presentata dalle opposizioni e che chiedeva un impegno in tal senso alla sindaca e alla giunta. Una iniziativa assunta a novembre dal gruppo di Fratelli d’Italia con la piena adesione delle altre forze di minoranza rappresentate nell’assemblea: Vivi Poggibonsi, Poggibonsi Merita, Forza Italia, Rifondazione comunista. Già in estate, inoltre, aveva avuto inizio il periodo dei confronti tra la giunta comunale e Acque spa, intervenuta a Poggibonsi con i suoi vertici, con l’obiettivo di esaminare il quadro fra problemi, prospettive e nuovi investimenti per limitare perdite, rotture nelle tubazioni e altri inconvenienti che nel tempo hanno suscitato malumori in tante aree di Poggibonsi nelle quali per esempio la rete idrica è più attempata. "Ringrazio Acque spa per la immediata disponibilità manifestata e il presidente del Consiglio comunale Giampiero Signorini per la pronta convocazione della seduta straordinaria – dspiega la sindaca Susanna Cenni – per un appuntamento che sarà anche l’ occasione per affrontare tanti temi centrali per la città. Un modo per proseguire il percorso di interlocuzione che abbiamo avviato con Acque già dal mese di luglio e per un confronto a tutto tondo utile ad approfondire tanti argomenti e a individuare soluzioni per migliorare il servizio". Ma sarà da considerare anche un altro aspetto che sta a cuore alla popolazione: la riapertura di uno sportello a Poggibonsi per le pratiche amministrative. Un argomento che aveva tra l’altro cominciato a tenere banco meno di un anno fa, con l’apertura della campagna elettorale da parte di più di un raggruppamento civico o politico i corsa con i rispettivi candidati. Conferma Cenni: "Sarà anche la sede ideale, il Consiglio straordinario, per condividere alcune novità come la riapertura dello sportello di Acque sul territorio per cui già abbiamo individuato i locali". Un progetto che giunge dunque a maturazione anche attraverso la scelta di un luogo idoneo all’accoglienza di quanti dovranno effettuare le diverse pratiche a livello contrattuale in materia di utenze. Il Consiglio comunale straordinario si svolgerà a Poggibonsi alle 18 presso la sala conferenze dell’Accabì. Sarà possibile assistere alla seduta anche in streaming attraverso la pagina facebook del Comune e di valdelsawebtv.

Paolo Bartalini