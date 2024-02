Poggibonsi: scuole sicure. Arcobaleno e Picchio Verde. Investimenti da 1,3 milioni

Scuole più sicure a Poggibonsi, ora che si avviano a conclusione gli interventi su un’ala delle scuole d’infanzia Picchio Verde e Arcobaleno in via Borgaccio. Un investimento di circa 1,3 milioni di euro nell’ambito del ‘Cantiere Toscana’, promosso dalla Regione attraverso contributi del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). "Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che permetteranno fra poche settimane di restituire spazi sicuri e migliorati ai bambini e a tutta la comunità scolastica", afferma il sindaco David Bussagli in seguito a un sopralluogo nella superficie interessata. "L’intera struttura portante – prosegue - è realizzata in legno, come per la prima ala dell’edificio". Le operazioni offrono continuità a quanto già realizzato e completato alla fine del 2018 e a cui ha fatto seguito la sistemazione di una parte del giardino. Il secondo lotto di lavori, in corso, riguarda i due blocchi di aule non interessati dal precedente intervento. L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e la funzionalità. "L’investimento complessivo raggiunge circa 2 milioni di euro e si unisce d un complesso di interventi sugli edifici scolastici – dice Bussagli - in un percorso avviato nel tempo e che, anche grazie alle risorse straordinarie della programmazione europea, abbiamo potuto proseguire". Oltre al cantiere alle scuole del Borgaccio, a Poggibonsi sono in corso i lavori di adeguamento alla primaria Gaetano Pieraccini (3,5 milioni di euro, finanziati con Cantiere Toscana) e al nido Gianni Rodari (adeguamento e ampliamento, per circa 1,1 milione di euro finanziati con il Pnrr e con risorse della Regione su fondi statali). A questi si aggiungono i lavori in atto per l’adeguamento dell’Istituto Roncalli a cura della Provincia di Siena. Guardando agli ultimi anni, completati i lavori di adeguamento di due lotti (uno terminato da poche settimane) della media Leonardo da Vinci, del primo lotto del Borgaccio, della Vittorio Veneto, della scuola di Staggia, della scuola di via Risorgimento, l’efficientamento dei due plessi di via Sangallo. "In totale quasi 13 milioni di euro in lavori, terminati e in corso - conclude Bussagli - per migliorare gli spazi di crescita e di formazione".

Paolo Bartalini