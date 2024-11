’Poggibonsi racconta…’, al Politeama il libro di Franco Burresi

"Poggibonsi racconta… (180 storie vicine e lontane)" è il nuovo libro di Franco Burresi (nella foto) dedicato alla sua città. Uscirà a dicembre per le Edizioni Eurograf e sarà presentato il 21 dello stesso mese al Politeama. "E’ un libro per tutti – racconta l’autore – non solo per chi ama la storia, perché raccoglie tutti gli articoli pubblicati nel corso degli anni dal sottoscritto e che trattano degli argomenti più vari relativi alla vita e alla storia della nostra città: racconti, leggende, storie di vita vissuta, piccoli scoop storici e via dicendo".

E ancora: "Si tratta in gran parte di storie inedite, che possono incuriosire e meravigliare in quanto rivelano come la storia della nostra città sia strettamente legata alle più generali vicende storiche".

Nel libro si incontrano a Poggibonsi personaggi come il Savonarola, Michelangelo, Galileo, Alfieri, Garibaldi, Pascoli, tanto per citarne alcuni, e poi papi, imperatori, medici come Antonio Frilli o Pietro Burresi, personaggi dello sport e dello spettacolo, ma soprattutto gente comune.

M.B.