Poggibonsi: mobilità green. Da sabato sarà in funzione la pista ciclabile e pedonale

Mobilità green. A scuola in bicicletta, meno traffico e una citta più vivibile. Da sabato a Poggibonsi sarà in funzione la pista ciclabile e pedonale che da Romituzzo arriva all’Istituto tecnico Roncalli e all’ospedale di Campostaggia attraversando via del Ponte Nuovo e via Senese. I lavori sono stati ultimati nelle settimane scorse unitamente a tutte le opere di finitura sulla parte in quota, quella che dal Roncalli va verso via Fortezza Medicea, sugli attraversamenti, sulla segnaletica. Il percorso, tutto illuminato, è stato realizzato con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza destinate alla rigenerazione urbana ed è costato oltre un milione di euro. "L’opera è completata salvo alcuni elementi di arredo che nelle prossime settimane andranno ad arricchire il percorso – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino, – Il percorso, già in parte utilizzato dalle persone, sarà da sabato prossimo completamente fruibile. Fra qualche mese, con la stagione più adatta e anche nel contesto di altre iniziative legate alla mobilità che abbiamo in programma, faremo la vera e propria inaugurazione". Scendendo nei particolari, il percorso ciclabile e pedonale realizzato è lungo 1,5 chilometri. Inizia da Romituzzo, in continuità con quello realizzato su via Sangallo, sulla parte destra di via Senese. Alla confluenza con via del Ponte Nuovo il percorso passa sul lato sinistro della stessa via del Ponte Nuovo e la percorre tutta. Alla seconda confluenza il percorso raggiunge il Roncalli e procede sulla scarpata per poi attraversare via Fortezza Medicea e arrivare all’ospedale. "Un investimento che ci ha consentito di riqualificare i percorsi pedonali e di costruire un nuovo percorso ciclabile e pedonale in sicurezza, in un quartiere interessato da un traffico elevato di mezzi di ogni tipo – aggiunge Carrozzino – La realizzazione dell’opera è stata accompagnata da una operazione importante e necessaria di asfaltatura e sistemazione che ha interessato la stessa area. Con il completamento del percorso si chiude un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro per migliorare la vivibilità del quartiere e la sicurezza delle persone".