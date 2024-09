Poggibonsi Mister Calderini: "Una partenza positiva porta sempre fiducia"

Un cammino che inizia con un successo esterno, contro il Trestina, quello del Poggibonsi, su un terreno che si annunciava temibile per

il valore degli avversari.

I giallorossi sono invece riusciti nell’impresa, grazie alla realizzazione dal dischetto nel finale ad opera di Belli, che fino alla scorsa stagione indossava i gradi di capitano – forte delle sue cento presenze e oltre – proprio del Trestina. "Avevamo di fronte una buona squadra" ha detto al termine del confronto mister Calderini che per giunta ha nel rettangolo amico una sorta di ‘fortino’ per la capacità che ha sempre dimostrato di raccogliere punti fondamentali soprattutto davanti al suo pubblico.

"È stata una gara combattuta: si sarebbe potuta risolvere solo per effetto di un episodio, per quello che avevamo visto. E così è stato, con un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine. Portandoci in vantaggio all’87’, abbiamo avuto la possibilità di contenere senza enormi patemi la volontà di riscatto dei padroni di casa".

Il Trestina aveva invocato nel primo tempo il cartellino rosso per un intervento di Bigica, ammonito invece dall’arbitro in quella circostanza. Sul piano dei riscontri pratici un valido avvio nel cammino 2024-2025 per il Poggibonsi…

"Una partenza di segno positivo offre sempre fiducia per il prosieguo - aggiunge Calderini - in un campionato di Serie D che non permette pause e nel quale è fondamentale in ogni momento prestare la massima attenzione di fronte a qualsiasi genere di antagonista".

"Sono contento in definitiva per la prova dei ragazzi - conclude il tecnico del Poggibonsi - e dell’apporto che hanno fornito coloro che sono entrati a match in corso".

I Leoni, sostenuti anche a Trestina da un buon numero di supporter, hanno ripreso come di consueto ieri pomeriggio il percorso preparatorio allo stadio Stefano Lotti, seguendo il programma abituale della settimana. Domenica in calendario la sfida interna con la Fezzanese, formazione che ha posticipato a domani con inizio alle 16 l’impegno casalingo con il Seravezza Pozzi per la prima giornata del torneo.

Paolo Bartalini