Serate danzanti irregolari: sigilli in un locale. Organizzatori nei guai

Poggibonsi, 31 gennaio 2024 – Fine del ballo. La polizia municipale di Poggibonsi ha denunciato i due organizzatori delle serate danzanti in un locale all’immediata periferia della città.

Gli eventi si svolgevano in violazione delle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e in assenza dell’agibilità tecnica della struttura. In pratica il locale finito nel mirino della municipale non aveva i requisiti e le autorizzazioni per ospitare spettacoli pubblici.

Gli organizzatori delle serate si sono beccati pesanti multe per violazioni di tipo amministrativo, in tema di vendita di bevande e alimenti. I sigilli al locale – come ha reso noto l’amministrazione comunale – sono stati apposti in attuazione di un decreto emesso dal Tribunale di Siena a tutela della pubblica incolumità.

Era da tempo che gli agenti tenevano d’occhio il locale, dove nei fine settimana venivano organizzate serate danzanti che richiamavano tante persone anche dai paesi vicini, compresi quelli della provincia di Firenze. Serate che venivano pubblicizzate anche sui social e in cui si pagava un biglietto d’ingresso. Per chi voleva c’erano a disposizione alimenti e bevande vari. Durante i controlli, gli agenti hanno accertato che l’organizzazione delle serate è continuata nonostante le ordinanze di cessazione dell’attività emesse dall’amministrazione comunale, ordinanze emesse nel tempo e che, a quanto pare, non avevano convinto gli organizzatori delle serate da ballo a interrompere gli eventi, e neppure a mettersi in regola. Una volta appurate le irregolarità, di conseguenza, sono scattati i sigilli.

Gli organizzatori, di fatto, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per avere allestito spettacoli pubblici senza l’agibilità dei locali: un illecito penale. Per le irregolarità amministrative circa la somministrazioni di bevande e alimenti, sono previste multe salate che vanno da un minimo di 2.500 a un massimo di 25mila euro.

Niente più serate danzanti, dunque, nel locale in questione. A meno che non si metta in regola dotandosi, come stabilito dalla legge, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’organizzazione di spettacoli pubblici. Un fatto analogo, sempre a Poggibonsi, era successo due anni fa in un locale in un’altra zona della città: anche in quel caso, oltre allo stop agli spettacoli, c’erano state denunce e multe.