Poggibonsi, la Befana ’salvata’. Spettacolo e festa in città

Bambini e famiglie hanno affollato ieri pomeriggio piazza Giacomo Matteotti a Poggibonsi per l’atto finale delle manifestazioni collegate al calendario delle Festività. È l’appuntamento tradizionale con la Befana dei pompieri a chiudere la serie degli eventi nel centro storico a cura dell’associazione Via Maestra, in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, Fondazione Elsa, con il sostegno del Comune e della Camera di Commercio Siena Arezzo e il patrocinio della Regione.

I negozi del cuore antico di Poggibonsi sono rimasti aperti nel giorno di festa per la gioiosa occasione, gli stand allestiti dalle forze del volontariato locale sono stati dislocati negli angoli della piazza: Vab Valdelsa, Misericordia, Pubblica assistenza, Anpana, Avis, Fratres hanno garantito la loro calorosa presenza. Secondo un copione dagli sviluppi inattesi, il cane Argo si mette in cerca della popolare vecchietta, ma a sorpresa trova... Babbo Natale. Un’intrusione gradita agli occhi dei più piccoli. La befana invece scende dalla finestra di un palazzo, però rimane impigliata nelle lenzuola stese al di fuori. Ed ecco che allora intervengono i Vigili del fuoco del nucleo Saf - Speleo alpino fluviale - per effettuare un avventuroso salvataggio, che si conclude nel migliore dei modi.

L’operazione va in porto e l’anziana signora con la scopa, atterrata in sicurezza, può dare inizio in compagnia dei volontari della Misericordia alla distribuzione ai bimbi delle calze (offerte da Chianti Banca) piene di dolci e di allegria. Un’occasione per riunire, nello spirito delle festività, la presenza dei Vigili del fuoco, quella delle associazioni di volontariato, dei commercianti e delle istituzioni, con un significato che va anche al di là del motivo principale, l’occasione di festa per tanti bambini che accorrono come sempre numerosi con le loro famiglie per trascorrere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento.

Paolo Bartalini