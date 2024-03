Poggibonsi, FdI punta su Picardi. Ufficiale il nome del centrodestra

Mosaico completato per le candidature a sindaco del Comune di Poggibonsi. Il centrodestra ha deciso di puntare per la corsa a primo cittadino su Angela Picardi. Un dato che viene in mente, per il quadro politico in generale, riguarda intanto la parità di genere tra i quattro candidati alla carica di sindaco di Poggibonsi. In lizza due donne e due uomini: Susanna Cenni per il Pd e adesso Angela Picardi per il centrodestra, quindi Loriano Checcucci per Rifondazione comunista e Claudio Lucii per i civici di Vivi Poggibonsi.

Dopo l’ufficializzazione della candidatura, il parlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti e il coordinatore di Poggibonsi de partito, Manfredi Biotti, spiegano in questi termini le motivazioni della decisione appena assunta in assemblea: "Il centrodestra, dopo attenta valutazione, esprime il proprio candidato sindaco nella persona dell’avvocato Angela Picardi, classe 1960, poggibonsese doc, stimata professionista del territorio. Riteniamo di aver espresso il candidato giusto per fare del bene a Poggibonsi e ai poggibonsesi".

A giorni, come si spiega sempre da Fratelli d’Italia, avverrà la presentazione, aperta ai cittadini, della candidatura a sindaco. E in quel momento Angela Picardi non mancherà di illustrare gli intenti e i propositi, uniti ai programmi per la città secondo la visione del team al lavoro per la campagna elettorale delle amministrative. Una fase cruciale che interessa da vicino le forze in campo in rappresentanza dei vari raggruppamenti, sia di natura politica che di derivazione civica e senza insegne di partito, per la successione dell’attuale sindaco David Bussagli che è prossimo come è noto alla scadenza del secondo mandato.

Archiviato il periodo di stand by, dunque, il centrodestra di Poggibonsi ha provveduto a lasciar cadere ogni riserva in merito alla decisione per la competizione elettorale amministrativa, in agenda fra meno di tre mesi. Un nome inedito per la corsa alla fascia tricolore di Poggibonsi, ma allo stesso tempo non una novità vera e propria per l’agone politico a livello locale: dell’avvocato Angela Picardi si ricordano infatti i trascorsi, le esperienze e le candidature a consigliere comunale in liste civiche che avevano partecipato a precedenti tornate per le comunali a Poggibonsi.

