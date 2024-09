’Poggibonsi di gusto’. Eccellenze in vetrina

Un modo per abbracciare la storia, le proprie radici, le origini collegate alla cultura del vino. ’Poggibonsi di gusto’, edizione zero, in programma domenica prossima nel centro storico, parte da qui, dalla volontà degli organizzatori dell’associazione Viamaestra di celebrare in un nutrito cartellone le eccellenze enogastronomiche della Valdelsa. Quattro spazi nel cuore di Poggibonsi, le piazze Cavour, Fratelli Rosselli, Enrico Berlinguer, Giacomo Matteotti, si apriranno a un trionfo di street food e finger food, con tanti vini da degustare. Quaranta postazioni per assaggiare le prelibatezze proposte dagli chef presenti, accompagnandole con i vini delle più famose cantine. La manifestazione è organizzata con Fondazione Elsa, Confcommercio, Confesercenti, Fisar Siena Valdelsa e con la collaborazione di Gnam Art Food Music.

"Un evento che testimonia la grande vivacità della nostra città – ha detto la sindaca Susanna Cenni – e che coinvolge aspetti identitari per il nostro territorio, cibo e vino". "Un evento che non avremmo potuto costruire senza la collaborazione di numerosi soggetti che ci hanno sostenuto", ha aggiunto Laura Martelli, per Viamaestra. Ai ringraziamenti si è unita l’assessora Lisa Valiani. Oltre 25 gli chef presenti, nomi noti come Filippo Saporito o Alice e Gaetano Trovato, realtà locali importanti come Alcide o Michele Targi de La Galleria o emergenti come Filippo Fontanelli e Tristano Trovò di Osteria 23. Ad accompagnare i piatti i vini delle Doc e Docg più famose (Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San Gimignano) e non solo. Sono circa 15 le cantine presenti fra cui Melini, ma anche Rocca delle Macie, Castello della Paneretta fino ad arrivare a Colle Massari, sponsor ufficiale di Alinghi, Madrina della giornata Simona Geri.