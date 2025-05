Poggibonsi cuore d’oro. Le adozioni a distanza con i villaggi del Kenya

Adozioni a distanza da Poggibonsi ai villaggi del Kenya. Sorriso d’Africa è una realtà che con i suoi volontari, nell’arco di venticinque anni, è arrivata a sostenere più di 400 ragazzi alle prese con gravi sofferenze causate da fame, malattie e guerre. Attraverso donazioni annuali di famiglie di Poggibonsi e altri contributi, Sorriso d’Africa permette ai piccoli di Machakos, nella provincia di Nairobi, di compiere un percorso di studi e di inserirsi nella società in virtù di una solida preparazione, anche di carattere universitario, e di intraprendere una professione. Aiuti di varia natura, non solo per le tasse scolastiche, ma allo stesso tempo per consentire ai bambini di Machakos (nella foto) di contare pure su medicinali, materiale didattico e su forniture di materassi, "perché chi abita in quelle realtà poverissime è solito dormire per terra", si spiega da Sorriso d’Africa, che tiene da tempo dei contatti con i villaggi dislocati nella superficie geografica di Nairobi e segnatamente con padre Charles, parroco impegnato al fianco delle persone più bisognose. Attualmente sono novanta i ragazzi adottati a distanza, grazie a questo ideale ponte costruito tra la Valdelsa e il Kenya dall’associazione che è presieduta da Federico Lenzerini. A tale proposito, per avere a disposizione nuove risorse da destinare alle necessità delle popolazioni dei villaggi, Sorriso d’Africa ha organizzato un appuntamento solidale per domenica 18 maggio alle 15,30, invitando ala partecipazione la comunità della Valdelsa. Una camminata benefica di circa tre chilometri con partenza dal Parco del Complesso Monumentale della Magione fino a Bellavista (ristoro e buffet nello spazio del pattinaggio alle 17,30) in collaborazione con Bellavista Escursioni e con il gruppo Principi e Fate, conosciuto per le creazioni artistiche di sassi dipinti. La quota è di 15 euro e comprende, come fanno presente gli organizzatori, l’assicurazione e la merenda (è gratuita la partecipazione per i piccoli fino ai sei anni di età). Iscrizioni entro il 15 maggio (numeri da contattare: 3385390673, 0577979057, 0577981317). Il circondario, nelle sue articolazioni, intende quindi impegnarsi per offrire il proprio apporto a Sorriso d’Africa, che mette al centro della propria azione gli aiuti alle persone delle aree più povere del pianeta.

Paolo Bartalini