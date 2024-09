Poggibonsi, cade un enorme pino. Sfiorata nuovamente la tragedia

Un prodigio o una casualità. Nessuno comunque era presente in quello spazio verde, di solito frequentato da anziani seduti sulla panchina per conversare, da persone del quartiere che accompagnano a passeggio il cane o da bambini intenti a giocare a pallone. Nessuno. Altrimenti le conseguenze sarebbero state davvero drammatiche, in seguito alla caduta di un enorme pino nel giardino pubblico tra via Giuseppe Di Vittorio e via Gaetano Pieraccini, a Poggibonsi.

Stavolta un grosso albero nella sua interezza – non un ramo, come avvenuto al Vallone appena lunedì scorso – è crollato all’improvviso in una superficie pubblica che si trova in una zona di Poggibonsi non propriamente centrale della città, ma pur sempre caratterizzata dai numerosi insediamenti abitativi (sorti tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta), dalle realtà commerciali, dalla succursale delle Poste, dalla sede de La Toscanina, associazione che si distingue per le sue attività dedicate ai più giovani.

"Il pino è caduto ‘appoggiandosi’ su un altro albero: poteva essere una tragedia, in presenza di gente. Un miracolo, dato che il giardino è quasi sempre affollato", raccontano alcuni abitanti delle vicinanze di un’area che accoglie ai suoi lati anche numerosi posti auto utilizzati dagli stessi residenti o da quanti si recano a svolgere delle commissioni da quelle parti.

Qualcuno ha assistito alla scena dai paraggi e non ha esitato a dare l’allarme (temendo forse sul momento anche per le sorti di passanti) e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi, gli agenti della Polizia municipale, i tecnici del Comune. La superficie è stata opportunamente recintata per ragioni di sicurezza con il nastro bianco e rosso. Due episodi in quattro giorni a Poggibonsi: prima il ramo al Vallone, con due persone rimaste ferite in modo non particolarmente grave e una bambina che per fortuna non ha riportato conseguenze. Adesso una nuova vicenda che sembra alimentare una certa apprensione. L’amministrazione comunale, riguardo al Vallone, ha disposto la chiusura del parco e annunciato, già nell’immediatezza degli eventi del 2 settembre, dei monitoraggi sulle alberature del polmone verde dei poggibonsesi. Lunedì prossimo in programma proprio al Vallone una verifica da parte di un agronomo, consulente del Comune.

Paolo Bartalini