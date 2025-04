"Poggi e Buche": week end per appassionati di ciclismo e fotografia

Un territorio bello da vivere e da scoprire con qualsiasi mezzo, bicicletta compresa ovviamente. E, non a caso, le "ruote a pedali" sono sempre più gettonate per andare a respirare l’autenticità di uno dei luoghi più amati dai turisti. A Montepulciano domenica 6 aprile (ma con un sabato di "anteprima" fatto di iniziative tra cui la passeggiata nel centro storico) tornerà la "Poggi e Buche", terza edizione dell’evento dedicato agli appassionati di ciclismo d’epoca. Montepulciano ma non solo perché nei quattro percorsi proposti, diversi per lunghezza (123 km, 98 km, 66 km, 42 km), difficoltà e dislivello, tutti con partenza e arrivo da Montepulciano si potranno attraversare i territori di Pienza, Monticchiello, Torrita di Siena, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Castiglione d’Orcia, pedalando tra asfalto e strade bianche. La ciclostorica è organizzata dall’Asd Cerro Bike, dinamica e attiva realtà del territorio. Domenica 6 aprile la partenza è prevista per le ore 8 per il percorso lungo e alle 9 per gli altri percorsi, sempre da Piazza Grande. Il punto ristoro sarà dalle ore 12 nei locali della Fortezza di Montepulciano, allo stesso orario saranno aperte le docce allo stadio "Bonelli". Durante il weekend sarà possibile visitare la mostra fotografica a cura di Giordano Cioli, appassionato di ciclismo e fotografia.

"Un plauso all’Associazione Cerro Bike e a tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della Poggi e Buche - ha detto il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini -, una manifestazione che, guadagnando ogni anno sempre più interesse e curiosità, si sta affermando tra le più attese del calendario poliziano". A tutti i partecipanti che avranno completato uno dei percorsi della manifestazione verrà consegnata una medaglia e per coloro che termineranno il "Poggi e Buche", il percorso più lungo e impegnativo, ci sarà anche un altro riconoscimento da scoprire all’arrivo.

L.S.