’Poeti per Mario Luzi’, incontri e viaggi in versi

Torna la rassegna ‘Poeti per Mario Luzi’, sabato 9 settembre, alle 17 a Palazzo Piccolomini a Pienza. La Società di Esecutori di Pie Disposizioni ospiterà la seconda edizione della manifestazione, organizzata da Opera Laboratori in collaborazione con il Centro Studi Mario Luzi ‘La Barca’ e il Comune di Pienza, curata da Marco Marchi. Ospite speciale la poetessa Patrizia Valduga, fondatrice della rivista mensile Poesia, che ha diretto per un anno. Parteciperà anche la giovane poetessa Pamela Addessi, vincitrice del concorso studentesco Firenze per Mario Luzi 2023. Nel corso della serata, condotta da Marco Marchi, sarà proiettato il video ‘In Toscana. Un viaggio in versi con Mario Luzi’, con la regia di Antonio Bartoli e Silvia Folchi. Interventi di Costanza Contu (Opera Laboratori), Giampietro Colombini (vicesindaco e assessore alla cultura di Pienza) e Alfiero Petreni (presidente del Centro Studi Mario Luzi ‘La Barca’).