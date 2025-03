Pnrr e fondi regionali: 5,6 milioni

Negli ultimi tre anni, il Comune di Chiusi ha raggiunto un importante traguardo nel reperimento di fondi pubblici, accumulando finanziamenti pari a 5,6 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr e regionali, con progetti che spaziano dal decoro urbano alla messa in sicurezza del territorio, fino a investimenti per lo sport. È quanto softolinea la segreteria dell’Unione comunale Pd. A questi fondi si aggiungono ulteriori 1,2 milioni di euro attualmente in fase di istruttoria. "Il Comune di Chiusi – dice la segretaria Simona Cardaioli – rientra tra quelli virtuosi che hanno dimostrato capacità progettuali ed è dunque è in grado di accedere a risorse messe a disposizione da vari bandi. È sconcertante però constatare come, anziché essere premiati, rischiamo di essere penalizzati da un governo che taglia i fondi ai Comuni che meglio operano". In questo contesto è da inquadrare anche la recente variazione di bilancio approvata in consiglio comunale, che ha previsto la destinazione di risorse per nuove progettualità. Tra i progetti finanziati dal Pnrr, spiccano 440mila euro per l’efficientamento energetico del teatro e degli stadi Andy Franci e Frullini; 1.100.000 euro per l’adeguamento dell’Estraforum con aumento di capienza; 880mila euro per interventi di dissesto idrogeologico in via Fontanelle e via Longobardi; 70mila per la messa in sicurezza del muro di Villafranca. Per gli interventi finanziati dalle risorse Fesr regionali, ci sono invece 1.290.000 euro per la salvaguardia e promozione del lago e 480mila euro in via di istruttoria; 400mila per manutenzione straordinaria dello stadio Frullini; 1.370.000 euro per l’adeguamento sismico della scuola primaria di Chiusi Scalo. "Siamo orgogliosi degli sforzi compiuti dall’amministrazione Sonnini in questi 3 anni – sottolinea il Pd –, ma dobbiamo rimanere vigili: il governo sembra avere un occhio critico nei confronti di una regione viva e attiva, di un colore politico in contrasto con il proprio. Continueremo a lavorare per gli interessi del territorio e ci impegneremo a garantire che Chiusi possa sempre contare sulle risorse necessarie per prosperare". "Per quel che riguarda il lago – aggiunge Cardaioli – vorrei ricordare che tutto questo è possibile anche grazie a Claudio Del Re, recentemente scomparso".

Massimo Montebove