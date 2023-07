’Plasma week’, regala qualcosa di giallo La campagna per la donazione di sangue

Incentivare la donazione di sangue ed emoderivati nel periodo estivo, nel quale si registra una fisiologica carenza di donazioni, con particolare attenzione al plasma. Con questo obiettivo dal 24 al 29 luglio si terrà all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la ’Plasma week, regala qualcosa di giallo’, organizzata dal Centro Emotrasfusionale dell’Aou Senese in collaborazione con le associazioni di volontariato Anpas, Avis, Fratres e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. "Questa iniziativa – spiega la dottoressa Elena Marchini, direttrice del CET dell’Aou Senese – che si sviluppa in primis con un messaggio rivolto ai cittadini: venite a donare il plasma, ed in generale gli emocomponenti ed il sangue, in estate c’è una necessità più incombente per la carenza di donazioni, ed è un modo per tenersi sotto controllo. Per la ’Plasma week’ in particolare vi invitiamo a donare il plasma, fondamentale per la produzione di farmaci emoderivati". Per info e prenotazioni per le donazioni è possibile telefonare allo 0577 585076 dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13, oppure consultare il sito internet aziendale.