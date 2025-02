"Più percorsi educativi contro certi fenomeni"

"Quel che è accaduto sabato richiede forte attenzione da parte di tutti noi, prima di tutto perché stiamo parlando di giovani, in questo caso di ragazzine, che dovrebbero avere davanti a sé sogni e opportunità, non certo episodi di violenza. Ringrazio le forze dell’ordine per l’immediato intervento e anche per grande collaborazione e interlocuzione con cui operiamo. L’amministrazione comunale sta potenziando l’organico della polizia municipale anche per accrescere la presenza in centro". Sono le parole della sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni sull’accoltellamento di una 16enne da parte di una coetanea. "Nel contempo auspichiamo che si concretizzi l’investimento della Polizia di Stato per ripristinare il commissariato in centro – aggiunge Cenni –. Tuttavia la sicurezza è una questione complessa che riguarda anche altri aspetti, diversi da quelli della repressione. E’ una questione anche di comunità, di crescita e di responsabilità condivisa, che riguarda la capacità di comprendere le trasformazioni sociali e di gestirle in modo da contrastare la disgregazione a vantaggio della coesione. Che riguarda l’impegno a costruire una città sempre più viva e vissuta, come stiamo facendo anche grazie al tessuto di associazioni e di attività commerciali che tanto fanno per rendere il nostro centro attrattivo, vitale e bello". E infine: "Quel che è accaduto – conclude la sindaca – impone una riflessione più ampia su cosa possiamo fare per rafforzare percorsi educativi e lavorare sulla prevenzione e l’inclusione sociale. La città ha già un bagaglio di esperienze in questi termini, grazie alle scuole, alle tante realtà associative, a tanti progetti come l’educazione di strada. Questo impegno deve coinvolgere tutti sempre di più: scuole, famiglie, associazioni, cittadini".