Pittarosso pink parade. Uno sponsor e tanti donatori

La Pittarosso Pink Parade Diffusa, svoltasi domenica scorsa a Monteroni d’Arbia, non ha sponsor ma donatori. L’ unico sponsor ufficiale è appunto Pittarosso che ha ideato e che gestisce l’evento da oltre 10 anni in tutta Italia. Nel ritrovo del 2024 è stato ospitato il mercato ’Campagnamica’ di Coldiretti, che ha donato a tutti i partecipanti i brick di acqua. Sempre presenti, anche in passato, Pneumatici Bazzotti con acqua, Carrefour Etruria Retail con colazione; e le associazioni Pubblica Assistenza Val d’ Arbia, Misericordia di Monteroni d’Arbia, AMA, Le Vele, Pattinaggio Monteroni d’Arbia, Circolo Tennis Matchball e tanti volontari.