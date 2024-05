Pitigliani scende in pista con ’Castellina cambia’

Stefano Pitigliani si candida a sindaco a Castellina in Chianti con la lista civica ’Castellina Cambia’. Nato a Prato, 54 anni, Pitigliani dopo la laurea in Scienze Politiche si trasferisce a Londra e comincia la sua carriera nelle comunicazioni. Nel 2021 il trasferimento a Castellina in Chianti dove la sua famiglia possiede dal 1951 una azienda agricola: Pitigliani si occupa personalmente dell’ospitalità. E ora ’Castellina Cambia’: "Una lista apolitica con una visione – spiega – prima ancora che con un progetto, l’obiettivo primario è contrastare lo stato di inerzia in cui da troppo tempo si trova il territorio. L’intento è tornare a essere un esempio virtuoso di come sia possibile prendersi cura del benessere della cittadinanza e degli ospiti che frequentano Castellina in Chianti, fino agli anni Ottanta anticipatrice di tematiche per la promozione di eventi culturali attraverso la partecipazione della comunità". Nel programma, alcuni punti cardine: amministrazione del territorio come sinonimo di organizzazione efficiente; promozione mirata; approccio integrato con il coinvolgimento nelle decisioni di tutti i portatori di interesse e inclusività. Venerdì alle 21,30 la presentazione in Sala cinema del Circolo Italia.