Pitecus, perversioni umane in scena

Al Poliziano di Montepulciano arriva domani ‘Pitecus’, lo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Un lavoro che porta in sé tutta l’idea di teatro contemporaneo che i due artisti, entrambi premiati con il Leone d’Oro alla carriera al Festival Internazionale di teatro della Biennale di Venezia, esplorano da sempre. Un sodalizio che nasce nel 1987, con le prime opere teatrali ‘Nuove parabole’, ‘Barba e cravatta’, ‘I vichinghi elettronici’. Il talento di Rezza si esprime da subito attraverso i suoi personaggi che interagiscono con l’allestimento scenico creato da Mastrella, composto in genere da stoffe colorate con tagli, nei quali il volto dell’attore si inserisce, si fonde, esaltando la sua mimica facciale e quella modulazione della voce che ne diventa un punto di riferimento.

I loro spettacoli si sviluppano ogni volta in un linguaggio sperimentale che trae spunto dal grottesco per raccontare storie al centro delle quali c’è sempre l’uomo qualunque, con le sue debolezze e la sua tragicità, di cui però si ride, anticipando anche certi atteggiamenti della stand-up comedy.

C’è chi cerca l’occasione giusta per diventare ricco e famoso; chi pensa di vendere la milza e intascare il bottino; chi è alla ricerca di cose nuove, che però si rivelano ogni volta ai limiti del futile nella loro superficialità. "Nella dimensione teatrale – spiegano dalla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, che cura la rassegna – momenti di realtà e cattiverie sublimi rendono comici anche gli argomenti più delicati, rappresentando un’umanità narcisista e qualunquista. Si tratta di personaggi che parlano un dialetto frastagliato, si muovono nervosi, fanno capolino dalle fessure dei vasi di stoffa variopinti, spuntano e si alternano dalla seta, dalle reti e dalla juta per dare un senso ai quartieri popolari affollati. Un uso dei materiali si rifà all’arte povera".

L’appuntamento con ‘Pitecus’ è alle 21.15. Il prossimo spettacolo della rassegna in scena al Teatro Poliziano è invece in programma per giovedì 16 marzo. Saranno Lino Guanciale e Francesco Montanari a salire sul palcoscenico di Montepulciano, impegnati in un dialogo serrato tra un giornalista d’inchiesta e colui che viene considerato ‘L’uomo più crudele del mondo’, come recita il titolo allo spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco. Annullato invece lo spetgtacolo previsto oggi ai Rinnovati ’The Brides International’.

Riccardo Bruni