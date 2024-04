Pista ciclopedonale. Lavori in dirittura d’arrivo. Investiti 80mila euro

Una notizia che farà sicuramente piacere al popolo del trekking. In dirittura d’arrivo il restyling della pista ciclopedonale che collega Poggibonsi e Colle. Lo splendido percorso immerso nel verde della campagna valdelsana sarà ultimato nel giro di pochi giorni, in perfetta coincidenza con l’inizio della bella stagione e della ripresa delle passeggiate in bicicletta o a piedi. I lavori in questione, eseguiti da una ditta di Sinalunga, sono costati 80mila euro.

"Si avvia verso il completamento l’intervento di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Poggibonsi a Colle di Val d’Elsa, oltre 5 chilometri di tracciato – spiega l’amministrazione comunale –. La pulizia della vegetazione è già completata. A questo punto manca solo la sostituzione di alcune parti della staccionata. Oltre alla manutenzione del verde, è stata effettuata la pulizia su larga scala della vegetazione presente nelle scarpate, con taglio delle macchie di rovi e rimozione dei rami sporgenti sulla pista e di piante secche o potenzialmente pericolose".

La pista ciclabile fu inaugurata il 19 novembre 2011, recuperando il tracciato della vecchia ferrovia che univa Colle e Poggibonsi, in disuso dal 1987. Questa tratta è inserita in una rete di percorsi ciclo turistici che va ad aggiungersi all’offerta regionale, già ricca, di turismo verde e sostenibile.

Da tempo in attesa di un lifting, i lavori sul percorso stanno finalmente per essere essere ultimati e quindi quella che il popolo del trekking chiama ‘la stradina verde’ sarà di nuovo percorribile in condizioni di sicurezza. Tutto questo mentre sul territorio comunale vanno avanti i lavori per la realizzazione di importanti opere pubbliche, tra cui il secondo lotto della variante di Staggia (un intervento da circa 10 milioni in tutto), il rifacimento, sempre a Staggia, di via Borgovecchio, la messa in sicurezza del secondo lotto del plesso scolastico del Borgaccio (1milione e 280mila euro nell’ambito del ‘Cantiere toscana’ della Regione) e della parte più datata della scuola Pieraccini (quasi 3,5 milioni di euro dal "Cantiere Toscana"), l’adeguamento sismico dell’asilo nido Gianni Rodari (511 mila euro), la riqualificazione di via Gallurì, nel centro storico di Poggibonsi.