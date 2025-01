Piscine, la concessione si allunga

Nuovo passaggio della complessa vicenda della gestione delle piscine comunali e con la struttura di piazza Amendola ancora chiusa e chissà per quanto, in attesa di una decisione sul suo futuro dopo la constatazione della inagibilità.

L’amministrazione comunale, dopo le richieste avanzate dall’Uisp, ha approvato il riequilibrio del Piano economico finanziario, comprensivo dell’erogazione di 50.200 euro a favore del gestore, come seconda tranche dopo gli 84mila euro messi a bilancio nel 2024. Via libera anche all’integrazione dell’accordo di project financing stipulato nel 2017, con il prolungamento della concessione per tre anni.

L’Uisp aveva presentato "una relazione dettagliata – si legge nell’atto dirigenziale – finalizzata alla richiesta di riequilibrio del piano economico e finanziario della concessione, evidenziando come la pandemia da Covid-19 e il caro energia sarebbero da qualificare come eventi destabilizzanti, con conseguente esistenza dei presupposti per il menzionato riequilibrio".

Il Comune ha quindi riconosciuto i 134mila euro (Iva compresa) di contributo, l’allungamento della concessione e "lo stralcio dei lavori afferenti l’esecuzione dei pannelli solari termici".

Poi la questione piazza Amendola: "La chiusura della piscina, come richiesto dal concessionario – si osserva nell’atto – è di fatto stata accolta. Rispetto a tale impianto, il Comune si riserva ogni considerazione con successivi atti, anche alla luce di considerazioni con il concessionario".

L’assessore Lorenzo Lorè ha espressamente affermato che il Comune ritiene necessario il secondo impianto. Come (restauro dell’attuale struttura o abbattimento e ricostruzione) è ancora nel campo delle ipotesi.

Orlando Pacchiani