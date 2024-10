Piscina in piazza Amendola: "Via alla ristrutturazione"

"Siena ha bisogno di un secondo impianto. Via alla ristrutturazione della piscina di piazza Amendola", annuncia il Comune di Siena.

"La struttura attuale – spiega l’assessore all’edilizia sportiva Lorenzo Loré – in gestione all’Uisp Siena è chiusa dal 2020, dopo la pandemia non ha più riaperto. La comunità senese ha bisogno di un altro impianto, la sola struttura dell’Acquacalda, che peraltro ha bisogno di alcuni interventi che effettueremo nelle prossime settimane, non è sufficiente per far fronte alle necessità di sportivi e società".

"Per questo – prosegue l’assessore – la volontà dell’amministrazione è studiare un progetto che porti a una completa riqualificazione della piscina Amendola, recuperando parte della struttura e, soprattutto, dando vita a un impianto moderno, efficiente e fruibile. Gli uffici comunali sono già al lavoro in questo senso e quanto prima approveremo i progetti per iniziare il cantiere, che ci permetterebbe anche di riqualificare definitivamente tutta la zona del parco".

La piscina di piazza d’Armi è stata progettata, realizzata e donata al Comune da Mps negli anni Settanta. "A seguito della ricezione della relazione – ripercorre l’assessore – redatta dal tecnico di fiducia di Uisp, gestore degli impianti natatori come da project financing sottoscritto nel 2017, contenente alcune considerazioni sulla staticità dell’impianto, ci siamo attivati per reperire le informazioni riguardanti la struttura e la sua genesi costruttiva da poter mettere a disposizione di un tecnico verificatore".

La relazione tecnica dell’amministrazione comunale, trasmessa in questi giorni, ha confermato lo stato di inagibilità dell’impianto. "Dobbiamo adesso procedere con la fase progettuale – ancora Loré – e il reperimento dei fondi necessari, in base agli interventi da effettuare. Cercheremo di stringere i tempi, l’interesse del Comune è che venga riaperta la piscina di piazza Amendola, così da diversificare l’offerta e distribuire meglio gli spazi interni tra utenti privati e associazioni sportive".

Nel corso degli ultimi mesi l’amministrazione ha svolto vari incontri e sopralluoghi con Uisp, sia all’impianto dell’Acquacalda che in piazza Amendola, volti a verificare lo stato di manutenzione degli impianti natatori: "Con Uisp – conclude Loré – il confronto è pressoché quotidiano. Noi siamo pronti a fare la nostra parte".