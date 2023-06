Piove sul bagnato I dem perdono anche un seggio

Pino Di Blasio

I riconteggi delle schede elettorali e l’assegnazione ufficiale dei seggi in consiglio riservano sempre delle sorprese: amare per gli esclusi, dolci per chi entra a sorpresa. Anche stavolta non sono mancati i colpi di scena. Il Pd faceva i conti su 5 consiglieri più Anna Ferretti, invece vede il suo Francesco Carnesecchi lasciare il seggio a Monica Casciaro di Siena Sostenibile, una delle liste del Polo civico di Pacciani, che così guadagna rappresentanti. Sena Civitas, però, anche se ha visto Chiara Parri sorpassare per preferenze l’esperto Claudio Marignani, è già a sostegno della giunta Fabio che sta per nascere. Scommettiamo che anche tra i nuovi assessori, ci saranno trombati eccellenti?