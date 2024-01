Pioggia di doni portati alla Casa famiglia ’Domus Concordiae’

Ieri giorno speciale per gli ospiti della casa famiglia "Domus concordiae" gestito dalla Misericordia di Siena. In occasione della ’Befana della Biodiversità’ donne in stato di fragilità e i loro bambini, tra 1 mese e i 17 anni, sono stati destinatari di una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà organizzata dai Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena. Alla presenza del Provveditore della Misericordia, Paolo Almi, e del presidente, Paolo Migliarini, sono stati scartati i doni: quadernoni, pennarelli, borracce, libri illustrati, caramelle e gadget realizzati dagli operai del Reparto. Solo alcuni dei regali apprezzati.