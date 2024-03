Pii e Vannetti: sfida totale. I due aspiranti sindaco presentano i loro progetti

Il confronto fra Riccardo Vannetti e Piero Pii è sempre a distanza – stavolta addirittura oceanica – ma adesso i due (per il momento ancora soli) candidati sindaco di Colle non si ‘danno sulla voce’, ma parlano di programmi e di progetti da realizzare. In un video diffuso su Instagram, il candidato del centrosinistra parla dalla biblioteca comunale di New York, per ribadire, dopo le polemiche seguite all’intervista da quella di Colle, il suo diritto ad usare quello spazio pubblico, e per illustrare la sua visone di ciò che la biblioteca Braccagni dovrà essere. "Le biblioteche non sono più luoghi che conservano i libri e li mettono a disposizione – afferma – Sono uno degli ultimi spazi pubblici aperti a tutti e per questo devono andare incontro ai nuovi problemi dati dalle trasformazioni urbane. Le biblioteche devono diventare spazi di socialità, ‘piazze del sapere’, luoghi dove le persone possano lavorare, studiare, incontrarsi... E’ quello che fa la New York Public Library, una delle biblioteche più prestigiose del mondo, ed è quello che, nel suo piccolo, fa anche la biblioteca di Colle, nonostante la scarsità di mezzi e personale. Da cittadino ho il diritto di usufruire di spazi e servizi che offre, da candidato sindaco ho il dovere di riconoscerne la centralità nella vita sociale e culturale della città e favorirne i processi di cambiamento".

Il candidato del polo civico sceglie, invece, Facebook per un video di presentazione del suo progetto per Colle alta: "Siamo in un luogo identitario di Colle – spiega parlando davanti alla monumentale Porta Nuova – Pensiamo di realizzare una parte importante del nostro programma facendo diventare questo luogo ‘centrale’. Programmeremo una riqualificazione importante dell’attuale scuola media, un ampliamento del parcheggio e un suo collegamento con Borgo, con via Dell’Amore e con via Gracco del Secco; programmeremo anche un parcheggio per i residenti ed un anfiteatro per i giovani dedicato agli eventi. Sarà un intervento globale che collegherà con altri punti importanti della città, come la partenza del percorso di Solatìo che terremo in manutenzione continuativa, in modo tale da dare alla città un polmone ambientale di primissimo piano per residenti e per turisti".

