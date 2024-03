Pietà di Duprè, il restauro della bellezza

La forza di attrazione della bellezza: è questa la chiave di lettura del restauro della ’bella, immortale Pietà’ di Giovanni Duprè. L’iniziativa è scaturita in maniera spontanea in seguito a una visita alla scultura, guidata da Leonardo Scelfo e organizzata dall’Associazione Culturale Policarpo Bandini. Alcuni ondaioli si sono trasformati in mecenati di un’opera straordinaria che parla al cuore e insieme a Ilaria Bichi Ruspoli, alla famiglia Bichi Ruspoli Forteguerri e all’Arciconfraternita della Misericordia hanno portato a compimento il restauro, effettuato da Stefano Landi e patrocinato dalla Contrada dell’Onda e dall’Associazione Culturale Policarpo Bandini. Ieri pomeriggio la presentazione dell’opera, nel suo rinnovato splendore, con la benedizione del cardinale Paolo Agusto Lojudice (nella foto di Pietro Tonnicodi) al camposanto monumentale della Misericordia.